Akira: un fan ricrea l'anime con l'AI e scoppia la polemica!

Akira è un classico dell'animazione giapponese e ogni giorno invecchia sempre di più. Il lungometraggio di Katsuhiro Otomo è noto come uno dei migliori film fantascientifici della storia e la sua animazione ha ispirato milioni di persone e tantissime altre produzioni.

Un fan della serie, proprio per i motivi sopra riportati, ha scelto di prendere proprio Akira per difendere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'animazione, affermando che "i veri artisti potrebbero imparare ad amarla".

Con l'ausilio dell'AI Beta di Adobe l'utente di Instagram ha ricreato alcune scene iconiche del lungometraggio in formato 9:16, interamente da casa e con il solo utilizzo del programma in questione.

Groza, il creatore del filmato che potete vedere a fine articolo, ha spiegato il processo creativo dietro alla realizzazione del video: "Utilizzando la Beta AI di Adobe, sono stato in grado di estendere gli sfondi in 16:9 a una ripresa verticale completa. Poi ho ricomposto le scene e le ho montate aggiungendo qualcosa in più all'editing. Perché è una cosa importante? Perché non si tratta di una foto sfocata e fuori fuoco, ma di uno stile distinto che l'intelligenza artificiale è riuscita a replicare dopo molti tentativi ed errori".

Secondo l'utente, questo utilizzo dell'intelligenza artificiale per gli studi d'animazione potrebbe essere estremamente efficace, che invece di ritagliare un'immagine o un video orizzontale per ottenere un formato verticale, potrebbero adoperare l'AI per diminuire la mole di lavoro e creare allo stesso tempo un buon contenuto.

La preoccupazione dell'ausilio delle intelligenze artificiali in campo artistico preoccupa tutti i tecnici del settore, per questo motivo la clip ha riacceso la polemica, chiedendosi come andranno le cose nei prossimi anni nell'industria dell'animazione se l'AI sta facendo questi passi da gigante.

Anche un altro anime è stato al centro di una simile discussione, infatti Jujutsu Kaisen 2 rifiuta l'AI ma ha lasciato tutti a bocca aperta con la nuova grafica della serie.