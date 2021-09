Akira: una geniale clip mostra tutti gli anime che hanno citato l'iconica frenata in moto

Akira è un'opera indimenticabile, un film che ha scritto la storia del genere cyberpunk e che ancora oggi viene ricordato come uno dei picchi più alti dell'animazione giapponese. Ovviamente molte scene della pellicola sono considerate iconiche, ma tra queste ce n'è una che ancora oggi viene citata da centinaia di anime, cartoni americani e altre serie d'intrattenimento.

Stiamo parlando del famosissimo "Akira Slide", la frenata in moto del protagonista Kaneda che da oltre trent'anni viene citata da dozzine di serie prodotte in qualsiasi parte del mondo, anche tematicamente distanti dal thriller fantascientifico di Katsuhiro Otomo. Una scena indimenticabile che ormai tutti conoscono, comprese milioni di persone che non hanno mai visto il film.

L'utente Reddit Badspler ha deciso di recuperare tutte le citazioni più importanti e racchiuderle in un video, una bellissima clip della durata di poco più di due minuti visibile in calce. Come potete vedere, dal 1988 ad oggi sono davvero tante le serie che hanno omaggiato la scena, e molte di queste sono state realizzate negli USA.

E voi cosa ne dite? Avevate mai notato queste citazioni? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la riedizione del manga di Akira è ora disponibile in Italia, e che per scoprire maggiori dettagli sulla serie potete dare un'occhiata alla nostra anteprima.