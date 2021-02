Akira: Kaneda e il suo fiammante bolide a due ruote in questa statua da 1300 euro

Realizzato nell'ormai lontano 1982 da Katsuhiro Otomo, Akira racconta di un futuro post-apocalittico cyberpunk ambientato nella Neo-Tokyo del 2019. Un'opera che trascende il tempo è che si è consacrata globalmente come una delle più iconiche. Se amate Kameda e la sua moto, non potete perdere questa fantastica figure da collezione.

Realizzata dallo studio CRC, la statua vede il giovane leader di una banda di delinquenti saltare a bordo della sua fiammante motocicletta rossa e controllare il mezzo in una lunga derapata con una sola mano, mentre l'altra impugna un fucile ancora fumante.

Fedele all'opera originale, la figure presenta dettagli di notevole fattura, come ad esempio il fumo che scaturisce dagli pneumatici in seguito al drift, il brecciolino presente sull'asfalto o il sorriso beffardo che si staglia sul viso di Kameda. Proprio sul volto di quest'ultimo è possibile applicare una chicca extra, degli occhiali da moto antivento.

La statua, realizzata in scala 1:4, è alta 44 centimetri, ampia 84 cm e lunga 50 cm. In uscita nel Q2 del 2021, ma già disponibile al preordine, il prezzo per portare a casa questo magnifico pezzo da collezione è di ben 1300 euro; un costo appropriato alla qualità della figure.

Planet Manga ha confermato la data di uscita della riedizione di Akira, il volume 1 arriva a marzo. Da poco è stata inoltre annunciata una raccolta di tutte le opere del papà di Akira, Katsuhiro Otomo.