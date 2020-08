Da Akira a Lupin: i manga che hanno influenzato i comics degli X-Men negli anni '80

Il mondo di manga e comics americani è profondamente diverso, eppure nel corso degli anni gli appassionati sono riusciti a trovare vari riferimenti tra i due media, e grazie ad una recente intervista abbiamo scoperto che dietro la realizzazione di alcune storie dedicate agli X-Men, è stata presa come ispirazione la serie cyberpunk Akira .

Whilce Portacio, celebre autore di fumetti americani, che ha lavorato per serie come Iron Man, The Punisher e X-Men, ha spiegato alla redazione di Crunchyroll quali siano state le fonti d'ispirazione per alcune delle storie più significative degli anni '80 riguardanti i mutanti di casa Marvel.

"Molte persone non lo sanno, ma negli X-Office c'era un artista che facendo avanti e indietro tra gli Stati Uniti e il Giappone, ci portò diverse videocassette sugli anime" ha spiegato Portacio, per poi continuare: "Come potete immaginare, gli anime e i manga non erano medium socialmente affermati nell'America degli anni '80, però molti di noi entrarono in contatto con Macross, Fist of the North Star, Lensman, e Lupin III. Poco dopo riuscimmo ad avere dei volumi del manga Appleseed. Quindi le sperimentazioni che stavano avvenendo in quel periodo in Giappone, furono direttamente assorbite dai comics americani."

Passando poi all'esperienza diretta sui volumi dedicati agli X-Men, l'artista ha detto: "Sapete, la cosa veramente interessante, è che mentre lavoravo agli X-Office, venivamo lodati per aver provato quelle nuove tecniche, come, le linee alla Akira".

Quanto detto è particolarmente importante, molti comics hanno cominciato a sperimentare e cambiare la struttura delle vignette nelle pagine proprio in quegli anni, e sembra che i manga abbiano esercitato una certa influenza sulle scelte dei disegnatori americani. Ricordiamo che Akira ha da poco celebrato il 32 anniversario dalla prima pubblicazione, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'opera di Katsuhiro Otomo.