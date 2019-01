Akira, Never-Ending Man - Hayao Miyazaki e altri film Dynit approdano su iTunes

Con un messaggio pubblicato attraverso i social, Dynit ha svelato l’elenco completo delle opere d’animazione disponibili su iTunes a partire dal 24 gennaio 2019. Fra le altre, spicca in particolare la più recensione edizione di Akira, il leggendario capolavoro di Katsuhiro Otomo.

Consultabile in calce all’articolo, il post menziona anche il recente lungometraggio riassuntivo intitolato L'Attacco dei Giganti Il Film - L’Urlo del Risveglio, nonché Fate/Stay Night - Heaven's Feel 1. Presage Flower (2017), Never-Ending Man - Hayao Miyazaki (2016), Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light (2004) e Vicky e il tesoro degli dei (2011). Di seguito ne riportiamo le trame ufficiali e i prezzi su iTunes.

Akira - 30° Anniversario - 8,99€

"Dopo la terza Guerra Mondiale, Tokio è una città devastata dal conflitto. La polizia, decisamente ottusa e brutale, conduce una lotta senza quartierecontro bande di adolescenti che seminano violenza nelle strade. Tetsuo, un violento motociclista, viene catturato ed usato dai politici per la conquista delpianeta. La polizia segreta cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira. ll 18 aprile 2018 si sonofesteggiati i trent'anni dall'uscita di AKIRA, uno dei lungometraggi di animazione più famosi e visionari di tutti i tempi: un'opera che ha fatto la storia delfumetto e dell'animazione giapponese e che ora torna con un nuovo doppiaggio italiano."

Fate/Stay Night - Heaven's Feel 1. Presage Flower - 11,99€

"A distanza di soli 10 anni dalla precedente Guerra del Santo Graal, una nuova battaglia incombe nella città di Fuyuki. Sette maghi, al comando di sette Servant (eroi leggendari rimasti nella storia umana), si affronteranno in uno scontro all'ultimo sangue dove il premio finale per il vincitore sarà il Santo Graal, la leggendaria reliquia in grado di realizzare ogni desiderio."

L’Attacco dei Giganti – il Film – L’Urlo del Risveglio - 9,99€

"Per un intero secolo le mura permisero agli umani di vivere in pace. Dimenticarono il terrore di essere soggiogati e l’umiliazione di essere rinchiusi in gabbia. Tuttavia, quando i Giganti penetrarono quelle stesse mura, la battaglia per la sopravvivenza dell’umanità ebbe inizio. In seguito, mentre lo scontro continuava a mietere vittime sia tra i civili che tra i militari, si scoprì che alcuni Giganti si nascondevano tra gli umani. A cinque anni dalla prima breccia nelle mura, gli umani riuscirono a catturare uno di loro, un titano mutaforma, il Gigante Femmina Annie Leonhart."

Never-Ending Man - Hayao Miyazaki - 8,99€

"Dall'annuncio del proprio definitivo ritiro dalle scene al suo sorprendente rientro con il progetto di un cortometraggio, per la prima volta realizzato al computer anziché a mano. La macchina da presa di Kaku Arakawa segue Hayao Miyazaki nel privato della sua abitazione o nello studio Ghibli, che torna a essere popolato e pieno di vita come un tempo. Abbiamo imparato, anche grazie a ll regno dei sogni e della follia, a conoscere e amare l'uomo Hayao Miyazaki, a comprendere il suo carattere burbero e contraddittorio, la sua durezza, che vive accanto alla fragilità e alla tenerezza dei mondi da lui creati."

Vicky e il tesoro degli dei - 9,99€

"Vicky, un giovane vichingo, sta affrontando le prove imposte dal padre Halvar, capo del villaggio di Flake, in vista del suo ingresso nella vita adulta. Durante un saccheggio finito male, Vicky incontra Yogi, un piccolo Eschimese, dal quale riceve uno strano diario. Vicky capisce che il diario, insieme all'amuleto del padre, può portarli al mitico tesoro degli dei, e decide di dirlo ad Halvar e partire all'avventura. II piano però viene rovinato dal rapimento di Halvar da parte di Sven il Terribile, arcinemico del villaggio di Flake, intenzionato a rubare l'amuleto per imposessarsi anche lui del tesoro degli dei."

Yu-Gi-Oh! The Movie: Pyramid of Light - 8,99€

"Duelli, strategie, mistici segreti e tanto divertimento in questo primo film ispirato al famoso Yu-Gi-Oh! Il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. L'eroico Yugi dovrà affrontare nuovamente il suo arcinemico Seto Kaiba in un'avventura ancora più pericolosa quando un antico male, risvegliato dalla magia del Faraone, entrerà nella mischia. Chi vincerà questo ultimo duello?"

E voi, approfitterete dell'occasione per acquistare o noleggiare alcuni dei suddetti film?