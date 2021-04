Akira: l'opera cyberpunk arriva a New York con una mostra dedicata a Katsuhiro Otomo

Il capolavoro di Katsuhiro Otomo, Akira, sta facendo molto parlare di sé ultimamente, in Italia nello specifico grazie alla nuova edizione edita da Planet Manga, ma in tutto il mondo grazie all'annuncio di un film live-action, e soprattutto della produzione di una nuova serie anime che dovrebbe essere molto fedele al manga originale.

Ma sembra non essere tutto per una delle opere più importanti del settore, in quanto a New York City si terrà una mostra interamente dedicata al franchise, ed è inutile dire che l'affluenza in una città del genere, una delle più grandi culle della cultura pop, sarà incredibile. È stato lo stesso Katsuhiro Otomo a fare il sorprendente annuncio del ritorno della serie, in un futuro non troppo lontano, e dalle recenti indiscrezioni si è saputo che il regista sta lavorando anche ad un film intitolato Orbial Era.

La mostra in questione è attualmente tenuta nel Philippe Labaun Exhibit di New York, dove rimarrà fino all'8 maggio. Intitolata "Good for Health - Bad for Education: A Tribute to Otomo", presenta naturalmente degli artwork originali del maestro, così come numerose illustrazioni firmate da altrettanti artisti che hanno voluto omaggiare in qualche modo il regista e creatore della storia di Kaneda e della sua banda.

Ricordiamo che il secondo volume della riedizione Panini arriva ad aprile, e vi lasciamo ad una spettacolare statua da 1300 euro dedicata a Kaneda.