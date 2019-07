Akira avrà un nuovo adattamento anime, torna anche il film in 4K

Negli anni '80, tra personaggi ultra muscolosi e battaglie sanguinarie e intense, spuntò un'opera che poi avrebbe fatto la storia. Era il 6 dicembre 1982 quando iniziò la pubblicazione di Akira, di Katsuhiro Otomo, su Weekly Young Magazine che ridefinì l'utilizzo della fantascienza all'interno di un manga.

Akira fu poi adattato in un film animato che venne proiettato in Giappone il 16 luglio 1988 ma ora, a più di trent'anni di distanza, la serie sta per tornare. La Sunrise ha infatti annunciato di avere in programma ben due adattamenti animati di Akira durante l'Anime Expo di stanotte, dove ha presenziato anche lo stesso Katsuhiro Otomo.

Il primo di questi progetti riguarda un nuovo inedito anime di Akira che, in versione serie TV, adatterà l'intero manga. Il presidente e CEO dello studio Makoto Asanuma ha poi presentato un breve video teaser durante la conferenza, dichiarando che lo staff è già al lavoro sul progetto.

Il secondo progetto animato sarà relativo invece a una versione rimasterizzata in 4K proprio del lungometraggio di Akira che vide la luce nel 1988 e che arriverà sul mercato nipponico la prossima primavera, più precisamente il 24 aprile 2020. In alto alla notizia potete guardare il breve video pubblicitario di Akira trasmesso durante l'Anime Expo.