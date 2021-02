Akira, Planet Manga conferma la data d'uscita della riedizione: il Volume 1 arriva a marzo

Un anno fa Panini Comics annunciava per la prima volta l'uscita di una nuova edizione di Akira, il leggendario manga di Katsuhiro Otomo che, a fine anni '80, fece da apripista alla diffusione dei manga in occidente. Oggi, dopo un'attesa durata 365 giorni, Planet Manga ha finalmente rivelato la data di uscita ufficiale dei primi due Volumi.

Il primo Volume di Akira sarà disponibile nelle fumetterie e sullo store online di Panini Comics a partire dal prossimo marzo, mentre il secondo Volume arriverà il mese successivo, ad aprile. Vi ricordiamo che in totale i Volumi saranno sei e che questa nuova edizione vi permetterà di sfogliarli da destra verso sinistra, in puro stile giapponese. Per il momento non è stato indicato il prezzo delle singole raccolte, ma l'hanno scorso Amazon aveva fissato i preoder a 22 euro a Volume.

Akira è un'opera storica ed è considerata da almeno trent'anni come un pilastro del genere Cyberpunk. In Giappone il manga è ancora oggi un successo commerciale, tanto che Kodansha pochi mesi fa ha annunciato che la serie avrebbe ricevuto - per la prima volta nella storia della casa editrice - la centesima ristampa.

E voi cosa ne dite? Stavate pensando di acquistarla?