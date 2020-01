Akira: Planet Manga prepara una nuova edizione del capolavoro di Katsuhiro Otomo

Sul suo profilo ufficiale Facebook, Planet Manga ha annunciato una nuova edizione di Akira l'opera seminale del grande maestro Katsuhiro Otomo che ha influenzato in maniera importante tutto il mondo dell'immaginario giapponese e non solo.

Sul profilo Facebook, Planet Manga ha solo mostrato il logo della serie, accompagnandolo con un generico "2020" senza dare altri suggerimenti. Quindi, al momento, non sappiamo ancora bene in che modo e in che formato (sarà tascabile? O una raccolta extra lusso da più pagine?) l'opera di Otomo verrà portata di nuovo ai fan. Inoltre non è neanche chiara la data precisa d'uscita (prossimo Lucca Comics & Games?). Probabilmente nei prossimi giorni arriveranno altri annunci in merito che non mancheremo di comunicarvi.

A distanza di anni, il mito di Akira non si esaurisce ancora e continua ad affascinare gli appassionati di manga e anime. Il film, tratto dall'opera monumentale di Katsuhiro Otomo, è un autentico cult senza tempo che ha influito su numerose altre opere di fantascienza e formato giovani autori di manga e registi di anime, contribuendo in maniera attiva a diffondere, e far apprezzare, gli anime in Occidente. A testimonianza di questo affetto, non mancano omaggi come quello della scuderia Alfa Romeo al Gran Premio del Giappone oppure l'Akira Art Of Wall al parco Museum di Tokyo dello scorso novembre.