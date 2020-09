Akira riceve la centesima ristampa, l'autore: 'Grazie per il vostro incredibile supporto'

Kodansha, la famosa casa editrice giapponese, ha annunciato poche ore fa che il popolare manga di Katsuhiro Otomo "Akira" raggiungerà presto l'incredibile traguardo delle cento ristampe. Per la casa editrice di tratta della prima volta in oltre 110 anni di storia che un manga raggiunge questo impressionante risultato.

La prima ristampa di Akira è avvenuta nel 1984, circa un anno e mezzo dopo la pubblicazione del primo capitolo, mentre l'ultima è prevista per domani, 25 settembre 2020. L'opera è composta da un totale di sei Volumi ed è stata riproposta in più edizioni anche qui in Italia.

Katsuhiro Otomo, l'autore, non tornava a parlare del suo capolavoro da molto tempo, ma in occasione dell'ultimo record infranto ha deciso di ringraziare personalmente i fan dichiarando: "Vi ringrazio per aver supportato l'opera così a lungo, è tutto merito vostro". Il messaggio è incluso nell'ultimo numero del settimanale Weekly Young Magazine, dove un tempo veniva serializzata l'opera.

Akira è uno dei manga più famosi al mondo, il cui successo è da attribuire in buona parte all'adattamento cinematografico del 1988. Tra fine anni '80 e inizio anni '90 l'opera di Otomo divenne famosa in tutto il mondo, e ancora oggi le vendite attribuibili al merchandise, alle riedizioni del manga e alle nuove versioni home video risultano assolutamente soddisfacenti.

