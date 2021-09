Akira: la scena più iconica del film di Otomo ricreata in un video stop motion

Poche opere sono state capaci di definire e influenzare il settore degli anime e dei manga come Akira di Katsuhiro Otomo. Una storia distopica, che si sviluppa dopo gli eventi della Terza Guerra Mondiale scatenata da una tremenda esplosione nucleare, e che affronta temi come l'amoralità adottata dal governo per mantenere una pace fittizia.

Esperimenti sui bambini al fine di sfruttare i loro poteri psichici sono solo alcuni degli elementi centrali che caratterizzano la drammatica storia di Kaneda e Tetsuo nella città di Neo-Tokyo, dove si respira un'atmosfera cyberpunk che da anni ormai molti appassionati si aspettano di vedere in una trasposizione live action del capolavoro di Otomo. Sebbene infatti il regista Taika Waititi abbia confermato che il film live action si farà, senza di lui, ad oggi la Warner Bros. non è ancora tornata sull'argomento in maniera precisa.

È qui che viene in aiuto un appassionato dell'opera, un abile realizzatore di video in stop motion, che ha ricreato la scena più iconica della pellicola, con Kaneda a bordo della sua fiammeggiante moto. Nel video presente in cima alla notizia, potete vedere come lo YouTuber Animist sia riuscito a ricreare con una cura e minuzia nei dettagli impressionanti la sequenza in questione.

Utilizzando le figure ufficiali in scala 1:6 di Banda Tamashi Nations Project BM!, e aggiungendo degli effetti speciali e sonori appositamente realizzati per il video, Animist ha ottenuto un risultato spettacolare, con un simpatico finale. Voi cosa ne pensate? Vi ha colpito questo omaggio ad Akira? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo infine che Akira è stato bandito in Russia, perché considerato nocivo per i bambini, e vi lasciamo ad una fantastica statua di Kaneda.