Akira: il secondo Volume della riedizione arriva ad aprile, Planet Manga apre i preorder

La nuovissima edizione di Akira firmata Planet Manga è arrivata sugli scaffali a marzo, e la distribuzione prosegue senza ritardi nonostante i disagi causati dal Covid. Oggi, la casa editrice ha confermato che il secondo dei sei Volumi arriverà nel corso del mese corrente, e i preorder sono già aperti sul sito ufficiale.

Il Volume 2 di Akira sarà disponibile in fumetteria e libreria a partire dal 15 aprile 2021, ma come al solito potete sempre decidere di ordinare il prodotto online dal sito di Panini Comics al prezzo di €20,90 (link in calce). La data d'uscita del Volume 3 verrà svelata nel corso delle prossime settimane.

Nel caso in cui vi foste persi le specifiche della nuova edizione, vi ricordiamo che Akira, il capolavoro di Katsuhiro Otomo, è tornato in una nuova "Complete Edition" italiana firmata Planet manga, che propone una riedizione fedele all'originale con nuove traduzioni, una nuova veste editoriale interamente modellata sull’originale giapponese (compresi i risguardi e i bordi di pagina colorati) e, per la prima volta in assoluto, il senso di lettura alla giapponese (da destra a sinistra).

Le sorprese di Planet Manga comunque non finiscono qui. Negli ultimi giorni l'editore ha annunciato l'arrivo in Italia di Nana Book Mobile Reloaded Edition e Majo no Tabitabi, e nei prossimi giorni ci attendono tante altre novità.