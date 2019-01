Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, dedica un'illustrazione a Jean-Henri Fabre

Nell'ultimo aggiornamento del progetto "Quasi tutte le opere di Akira Toriyama" abbiamo avuto l'occasione di approfondire un contribuito che il maestro autore di Dragon Ball ha dato alla divulgazione scientifica, in particolare a quella relativa all'entomologo Jean-Henri Fabre.

Gli approfondimenti sono sempre qualcosa di gradito per un vero appassionato, visto che non esistono dettagli irrilevanti quando si tratta di autori dello spessore di Akira Toriyama, capace di creare un brand della grandezza di Dragon Ball e di tenerlo in vita per decenni. Per questo tutti i fan hanno apprezzato il progetto "Quasi tutte le opere di Akira Toriyama", introdotto dal Dragon Ball Official Site di Shueisha e che mostra con cadenza quasi giornaliera del materiale molto raro appartenente all'autore.

Il post pubblicato oggi mercoledì 16 gennaio, il duecentoquarantottesimo aggiornamento, riporta i lettore all'estate del 1996, ben ventidue anni fa, quando usciva in Giappone, edito da Shueisha, un volume intitolato “Sesto Libro sugli Insetti: Biografia – La vita di un Poeta degli Insetti” , dedicato al leggendario entomologo e naturalista francese Jean-Henri Fabre.

Se vi chiedete cosa tutto questo abbia a che fare con l'autore di Dragon Ball, ebbene, l'edizione in questione ha il vanto di poter annoverare tra i collaboratori sia il critico e letterato Daisaburo Okumoto che lo stesso Akira Toriyama, responsabile delle illustrazioni di tutti e sei i volumi che compongono la pubblicazione uscita nel corso di quell'anno.

Il sesto volume di cui riportiamo in calce la copertina ideata dal sensei ritrae in primo piano proprio Fabre, ormai anziano e privo del suo assistente (sempre ritratto con lui nelle altre copertine), mentre osserva con la sua lente delle api che volano intorno alla sua figura sorridente. La scelta risiede nel contenuto di questo volume, che è unicamente dedicato alla sua vita per come lui stesso la raccontava.

Cosa ne pensate di quest'opera così estranea al mondo dei manga? Sapevate che Toriyama aveva contribuito anche ad un campo del sapere totalmente avulso dal suo e ha perciò influito ben oltre i confini che Dragon Ball aveva tracciato?