Quella volta in cui Akira Toriyama comparve in un film di Godzilla

Prima di essere un mangaka di successo, Akira Toriyama è stato un consumatore seriale di immagini in movimento: dalle pellicole western alla fantascienza fino alla saga di Godzilla, ogni testo visto in gioventù ne ha modellato l'espressione artistica. Tanto da spingere l'autore a comparire in un film dell'iconico franchise sul lucertolone radioattivo.

Durante una delle scene di distruzione di massa a cui il kaiju ha destinato la città di Tokyo ne Il ritorno di Godzilla (1984) notiamo tra la folla in corsa proprio il mangaka di Dragon Ball. E seppure nell'inquadratura (riportata in calce alla notizia) non si assista – come logico che sia – ad un focus sul fumettista, è pur vero che il vestiario così “appariscente” e singolare di Toriyama gli permette di emergere dal resto delle scomparse, a sottolineare – chissà – la volontà del regista Koji Hashimoto e dei produttori della Toho di omaggiare la figura del mangaka, con un tributo a lui sicuramente caro.

Rispetto ai cittadini della capitale, vestiti con abiti “neutri” in piena continuità con la loro immagine di salarymen/comparse – secondo quell'iconografia da cui parte Zom 100 per codificare una finestra sui problemi del Giappone – il celebre mangaka indossa invece una camicia a quadri di colore verde scuro, che contrasta con l'uniformità stilistica di coloro che gli corrono affianco, rendendolo perciò “un'anomalia” all'interno dell'inquadratura.

Del resto, lo stesso Toriyama, ancor prima di intraprendere la carriera di fumettista, ha lavorato in una importante azienda di grafica, che pretendeva dai suoi dipendenti un'omologazione nel vestiario. E anche in quel contesto, data la sua nota irascibilità e in faccia a quell'allergia alle etichette che lo ha sempre contraddistinto – e che gli ha causato poi diversi problemi con gli editor – rifiutava spesso di indossare gli abiti del salaryman, abituato com'era alle consuetudini e alle liturgie della campagna. Un fattore, questo, che è tornato ironicamente ad esercitare una sua funzione anche nel caso della sua fugace comparsata in Godzilla.

Ma è chiaro che per il mangaka, la possibilità di approdare “ufficialmente” nella mitologia dell'iconico franchise, specialmente in un film così centrale per le evoluzioni linguistiche della saga come Il ritorno di Godzilla – nel quale il kaiju torna dopo anni a configurarsi come una minaccia atomica, a causa dell'escalation di tensioni che dominava a quei tempi la sfera pubblica in piena Guerra Fredda – equivale, ai suoi occhi, alla sublimazione di un sogno infantile.

Come abbiamo infatti visto nell'articolo in cui analizziamo le strategie con cui Toriyama ha reso intramontabile Dragon Ball, l'autore ha canalizzato nella sua magnum opus tutte le influenze (culturali, stilistiche, grammaticali) esperite da “spettatore/lettore” fino a demolire le barriere tra la science-fiction e la slapstick comedy, tra le arti marziali estremo-orientali e il respiro occidentalizzante del western, nel nome di un unico, e democratico calderone linguistico. Nel quale è rientrata anche la passione per Godzilla: sublimata, appunto, sul set del film del 1984.

Su Fatti una risata è uno dei più venduti di oggi.