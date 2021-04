Akira Toriyama compie 66 anni: auguri al creatore di Dragon Ball

Akira Toriyama nasce il 5 aprile 1955 a Nagoya, una delle città più popolate del Giappone e centro importante della regione del Chubu. Di conseguenza oggi Akira Toriyama compie ben 66 anni. Il mangaka è ancora oggi al lavoro su Dragon Ball Super, seguito del successo tanto acclamato negli ultimi decenni, insieme a Toyotaro.

Akira Toriyama ha influenzato intere generazioni di lettori e mangaka col suo Dragon Ball. Tra i più noti ci sono Eiichiro Oda di ONE PIECE, Masashi Kishimoto di Naruto, Tite Kubo di Bleach e tantissimi altri. Toriyama iniziò la sua carriera come tanti altri giovani di belle speranze, proponendosi a Weekly Shonen Jump con alcune storie autoconclusive. Fu Wonder Island a valergli i primi accessi sul grande palcoscenico della rivista.

Solo qualche anno dopo arrivò Dr. Slump, il suo grandissimo successo che già lo consacrò in Giappone. Nonostante il primo successo, sotto spinta del suo editor non si fermò e cambiò genere dedicandosi più al combattimento. Ispirandosi alla leggenda di Son Wukong, nacque Dragon Ball che ha divertito i lettori di tutto il mondo per oltre un decennio.

Ad oggi il mangaka è ancora al lavoro su Dragon Ball Super e su tutti i progetti collaterali della Shueisha che riguardano il mondo di Goku e compagni. Auguri sensei Toriyama!