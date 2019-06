Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, diventa Cavaliere in Francia!

Essere autori di fama mondiale è una dote che non sono in molti a poter vantarsene, un Olimpo letterario trionfale. Akira Toriyama questo lo sa benissimo che, grazie a Dragon Ball, ha ricevuto una Medaglia ad honorem dal Governo Francese lo scorso 30 maggio. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Due giorni fa, la Francia ha deciso di premiare all'ambasciata omologa in territorio giapponese l'autore dell'opera più famosa e prolifera al mondo, conferendo al suo creatore la Chevalier de l'Ordre des Arts des Lettres, divenendo letteralmente Cavaliere dell'Ordine delle arti e delle lettere, un onorificenza maestosa che celebre il sensei tra le figure più importanti al mondo della letteratura.

Tuttavia, il maestro è un uomo molto sensibile e parecchio timido che non riesce a stare al centro dell'attenzione mediatica. Per questo motivo, Toriyama, ha deciso di immolare il suo editore, Akio Iyoku, al suo posto per ricevere la medaglia. Iyoku avrebbe aggiunto come messaggio di sucse quanto segue:

"Il signor Toriyama è veramente grato ai suoi fan francesi che hanno apprezzato la sua opera sin dall'inizio della sua carriera. Tuttavia, il signor Toriyama non partecipa mai alle cerimonie e per questo motivo mi assumo l'onore di ricevere questa ricompensa in suo nome. Mi ha invitato a sottolineare, inoltre, quanto sia onorato di ricevere questo premio dal vostro Paese."

Sicuramente un uomo molto timido, ma anche la gallina dalle uova d'oro di Toei Animation da quanto si vede dall'ultimo bilancio dell'azienda, a cui ha portato incassi di oltre 1.2 miliardi di dollari. Inoltre, in una recente intervista, sono stati rivelati alcuni dettagli sul fallimentare film hollywoodiano di Dragon Ball, che ha riservato curiosi e sconcertanti dettagli.