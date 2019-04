Akira Toriyama, ideatore di Dragon Ball Super, è stato candidato agli Eisner Award

Akira Toriyama potrebbe essere insignito di un premio davvero prestigioso. Il creatore di Dragon Ball e Dragon Ball Super è stato infatti candidato per gli Eisner Awards!

Come riportano i colleghi di comicbook, infatti, il sensei (che al momento supervisiona sia l'anime che il manga di DB Super) è stato votato nella categoria "Voters Choice" che compare all'interno del sito web ufficiale del San Diego Comicon, la cui nuova edizione sarà in scena questa estate nell'omonima città.

Il sito riporta anche una biografia per Toriyama:

"Akira Toriyama è un fumettista giapponese, game artist e character designer che ha creato la popolare serie di Dr. Slump, che vinse già lo Shogakukan Manga Award nel 1981 e ha venduto oltre 35 milioni di copie in Giappone, oltre a essere stata adattata in due serie anime. La sua opera successiva, Dragon Ball, è diventata ancor più popolare e vanta 350 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'adattamento anime di Dragon Ball ha accresciuto la popolarità del brand anche in occidente e Toriyama viene annoverato come uno degli artisti che ha fatto la storia dei manga. Ha anche realizzato i design dei personaggi di alcuni videogiochi, come Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon"

Ricordiamo che gli Eisner Award sono delle speciali premiazioni che vengono assegnate nel mondo dei fumetti. Il nome deriva da un influente fumettista di nome Will Eisner (autore di The Spirit) e la premiazione si svolge durante il Comic-Con di San Diego dall'ormai lontano 1991.

Vi piacerebbe che l'autore di Dragon Ball vincesse un premio Eisner?