Akira Toriyama ha improvvisato la storia di Dragon Ball fino alla fine di Dragon Ball Z!

Dragon Ball , in una forma o in un'altra (Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT fino ad arrivare a Super), è esistito negli ultimi 30 anni, ma, come rivelato in una vecchia intervista che abbiamo ripescato, non ha sempre avuto il tempo di produrre capitoli per la serie, nonostante la sua popolarità.

Toriyama ha avuto la sua parte di lotte durante la corsa di Dragon Ball, e in un'intervista del 2014 nella rivista Men's No-No, ha condiviso alcune delle sue preoccupazioni. Tutto è cominciato dall'inizio, dopo aver terminato Dr. Slump e aver sentito un po' di contraccolpo quando ha debuttato con la sua nuova serie:

"Non è stato ricevuto bene. All'inizio, c'era qualcosa come 'voti di anticipazione' in relazione a [il mio lavoro su] Dr. Slump, ma subito, il mio rank nei sondaggi dei lettori è andato verso la parte inferiore. Tuttavia, sapevo che sarebbe probabilmente divenuto popolare se avessi aumentato le scene di combattimento... Quindi, ho iniziato il Tenka'ichi Budokai spostandomi verso la lotta, e ha iniziato a guadagnare popolarità: una volta che ha iniziato a ricevere una buona ricezione, ho ricevuto feedback anche mentre disegnavo, il che è stato bello."

Ma aumentare le scene di combattimento ha solo aumentato i suoi problemi, poiché ha presto perso la strada di dove voleva portare la serie, affermando che "stavo sicuramente lavorando da un capitolo all'altro ogni volta... con un senso di 'cosa fare dopo?' e non potevo dire dove stava andando la storia."

Toriyama ha persino iniziato a cambiare le cose al volo grazie ai feedback dei lettori: "Anche con il Tenka'ichi Budokai, stavo disegnando senza sapere chi avrebbe vinto. All'inizio, anche io pensavo che potesse essere Goku a vincere dopotutto, ma lungo la strada, c'è stato un sondaggio [in Jump] su "chi vincerà?", e il risultato è stato in modo schiacciante 'Goku'. Dato che sono uno che va controcorrente, non voglio andare d'accordo con quello che pensano gli altri, e mi sono messo a pensare disperatamente a idee su come non far vincere il campionato a Goku."

Ma l'affermazione più riflessiva è che Toriyama ha ammesso di aver scritto buona parte della serie senza un percorso chiaro e alla fine si è trovato bloccato, "Stavo davvero disegnando senza pensare a quel genere di cose, ma quando sono arrivato all'arco di Majin Boo, ho sentito che non si potesse andare oltre in alcun modo." Mentre la maggior parte dei fan di Dragon Ball pensava che Toriyama stesse "inventando" la serie in itinere, è strano leggerne la conferma.