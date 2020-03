Akira Toriyama al lavoro: il papà di Dragon Ball disegna e colora Goku in una breve clip

Un breve video condiviso dal profilo Twitter Dragon Ball Hype è recentemente diventato virale, superando i due milioni di visualizzazioni in nemmeno 48 ore. La clip, visibile in calce all'articolo, mostra il mangaka Akira Toriyama al lavoro su un'illustrazione di Son Goku, per l'occasione disegnato e colorato mentre sferra un potente calcio.

Il video dovrebbe risalire ad un'apparizione televisiva del 1991, durante la quale venne richiesto all'autore di ritrarre il protagonista della sua celebre serie. In rete sono disponibili appena una manciata di clip in cui l'autore disegna personalmente, non è quindi un caso che questa sia diventata velocemente virale.

Akira Toriyama compirà quest'anno 65 anni, e nel corso della sua carriera artistica ne ha spesi più di 35 lavorando su Dragon Ball. La serie raggiunse l'apice nel corso degli anni '90 ed è ritenuta ancora oggi come la più grande opera di intrattenimento giapponese di tutti tempi, insieme a Naruto e ONE PIECE. Nonostante l'età la serie è riuscita a modernizzarsi egregiamente, raggiungendo risultati straordinari anche negli ultimi anni grazie all'arrivo di Dragon Ball Super.

