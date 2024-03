Akira Toriyama, tra mito e leggenda: dall'infanzia difficile alle cause della morte

È stato uno shock, ma l'8 marzo abbiamo dovuto dire Good Bye, Akira Toriyama. Studio Bird ha informato il mondo della morte del leggendario maestro, conosciuto in tutto il mondo per il suo Dragon Ball, ma non solo. Rendiamo onore all'iconico sensei facendo un viaggio a ritroso nella sua vita, ma con un occhio di riguardo sulla sua salute.

Secondo il comunicato ufficiale della sua azienda, Akira Toriyama è morto l'1 marzo 2024 a causa di un ematoma subdurale. Si tratta di una forma acuta di emorragia che si sviluppa tra due meningi e in seguito a un trauma cerebrale, per interventi chirurgici, oppure anche per diabete mellito.

Il nostro amato maestro se ne è andato, ma senza che il pubblico lo conoscesse realmente. Se delle sue opere sappiamo tutti i segreti, infatti, la sua vita è avvolta quasi nella nebbia, un alone di mistero che enfatizza il suo carisma come mangaka. Sappiamo che Akira Toriyama era un gigante del videogioco, responsabile del design per la serie di videogiochi JRPG Dragon Quest e per Chrono Trigger. Ma prima della fama e del successo?

Stando a delle testimonianze riportate dall'insider Kami Sama Explorer, il padre del mestro Toriyama lavorava in un'azienda di produzione di cemento. La famiglia Toriyama viveva in una casa collocata all'interno del terreno dell'azienda. Suo padre guidava un'autobetoniera, mentre sua madre cucinava per i dipendenti dell'azienda. Quella di Akira Toriyama non è stata una vita facile.

Fin dalle scuole elementari, il sensei amava disegnare. Nel 1971 entrò a far pare del Dipartimento di Design della Scuola Tecnica Industriale della sua prefettura. Tra i circa 40 studenti, lui era il più bravo.

Dopo aver raggiunto il successo con Dr. Slump (1980-1984), nel 1982 decise di costruire una casa a due piani di circa 340 metri quadri nella città natale di Kiyosu-cho, prefettura di Aichi. Il luogo era soprannominato "Palazzo Arale-chan". Il maestro Toriyama aveva timore di diventare una figura famosa e proprio per questo decise di non trasferirsi a Tokyo, ma di restare nella sua città natale. Si sposò nel 1982 ed ebbe due bambini. In una vecchia intervista, di sé Akira Toriyama disse "Odio la folla, quindi non volevo andare a Tokyo. E poi sono pigro, quindi non potrei vivere da solo". Oltre al disegno, il maestro aveva altri hobby, come auto, moto, film sulle arti marziali e modellismo. Guidava una "kei car", ma aveva un pessimo senso dell'orientamento.

Arrivati all'ultimo periodo della sua vita, le sue condizioni di salute pare fossero peggiorate improvvisamente. L'illustratore Takashi Matsuyama, assistente del maestro per 11 anni, ha rivelato le cause della morte di Akira Toriyama. L'autore di Dragon Ball soffriva di diabete già da tempo, ma nel settembre del 2023 rivelò al collega di doversi operare al cervello per rimuovere un piccolo tumore individuato nella zona esterna. Si tratta di un'operazione non particolarmente complessa – tenendo sempre conto che si tratta di un'intervento al cervello – e per impegni di lavoro venne rinviata fino a febbraio di quest'anno. Si è trattato, purtroppo, di un intervento fatale.

