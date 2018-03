Akira Toriyama: il nuovo film di Dragon Ball sarà collegato a Super, che non finirà qui!

Dopo l'annuncio delle ultime ore, che ha svelato la data di uscita e il primo poster del prossimo film di, il sito ufficiale del franchise e Akira Toriyama ci aggiornano su ulteriori dettagli: ora sappiamo che la pellicola sarà ufficialmente collegata a

Innanzitutto, grazie al sito ufficiale del film di Dragon Ball Super, sappiamo che l'autore originale, che firmerà lo script e realizzerà il character design, sarà Akira Toriyama in persona, mentre la regia sarà affidata a Tatsuya Nagamine; il supervisore dell'animazione sarà invece Naohiro Shintani, mentre l'art director sarà Kazuo Ogura.

Secondo lo staff ufficiale, inoltre, Masako Nozawa è stata scritturata per doppiare Goku. La storica doppiatrice giapponese tornerà a prestare la voce al nostro eroe, ma il film non avrebbe dovuto narrare le origini della forza dei Saiyan con la storia di Yamoshi? A tal proposito, ci riserviamo di avere ulteriori informazioni a riguardo in seguito.

Leggiamo il commento di Akira Toriyama, infine, che conferma che il 20° film del franchise sarà collegato (anche sotto il profilo della nomenclatura) a Dragon Ball Super, diventando di fatto la prima pellicola a essere targata con il sottotitolo del nuovo anime in corso dal 2015 e prossimo alla conclusione - La battaglia degli dei e La resurrezione di F, infatti, sono catalogati sotto l'egida di Dragon Ball Z. Un'altro aspetto importantissimo di queste dichiarazioni è che, a quanto pare, Dragon Ball Super non terminerà semplicemente con l'episodio 131, ma proseguirà anche in futuro con possibili nuove stagioni.

"Il film di Dragon Ball Super, questa volta, racconterà una nuova storia della serie attualmente in onda. Sarà un episodio che ci farà prendere fiato dopo il climax del Torneo del Potere, con l'esistenza degli Universi appesa a un filo, con contenuti che vi daranno una comprensione maggiore su Freezer e i Saiyan, che non avevo rappresentato correttamente fino ad ora, e un nemico davvero potente che mi ero riservato per questa occasione, e che penso possa essere parte di una storia davvero piacevole.

Così come per La Battaglia degli Dei del 2013 e per La Resurrezione di F, ho scritto personalmente la storia e avrò il privilegio di realizzare tanti design e illustrazioni.

Il fatto è che, nonostante sia impegnato come sempre, dal momento che non sono più coinvolto nel lavoro di serializzazione sto avendo parecchio tempo libero per dedicarmi alla versione animata, dalla quale finora mi ero completamente slegato.

Quindi, vi prego, aspettatela!

La versione animata in TV finirà per il momento, ma il popolare manga di Dragon Ball Super disegnato da Toyotaro (di cui è ora in vendita il volume 5!) continuerà a essere serializzato. Penso che ci saranno sviluppi diversi da quelli della serie TV e del film, quindi seguitelo alla stessa maniera. Lo farò anch'io!

- Akira Toriyama"

Non ci resta che attendere, quindi, ulteriori informazioni e dettagli sul nuovo film di Dragon Ball Super.