Akira torna al cinema: Dynit festeggia il 35° anniversario del film di Otomo

Nell'estate del 2022 Katsuhiro Otomo si è messo al lavoro su una nuova storia, anche se il cuore degli appassionati è ancora fermo al suo capolavoro più grande uscito nel 1988. Akira compie 35 anni dall'uscita originale e per festeggiare questa ricorrenza Dynit riporta al cinema la pellicola capolavoro di Otomo.

Anche se le tematiche trattate dal lungometraggio sono ancora attualissime, sono passati ben 35 anni dall'esordio di Akira. Per celebrare quest'opera incredibile, Dynit e Nexo Digital hanno organizzato una due giorni cinematografica dal sapore retrò. Il film anime che tra i box office e l'home video ha totalizzato incassi per oltre 50 milioni di euro sta per tornare nei cinema italiani.

Akira ha conquistato il pubblico occidentale e rivoluzionato la percezione nei confronti dell'animazione giapponese. Ancora oggi continua a riservare sorprese. Dopo ben 33 anni è stato scoperto un easter egg in Akira. Definito da Emire Magazine come "l'anime cult definitivo", Akira di Katsuhiro Otomo arriva nei cinema di tutta Italia il 14 e 15 marzo 2023 in formato 4K. La prima delle due date verrà proiettata la versione in lingua originale e sottotitoli in italiano, mentre nella successiva verrà proiettato il doppiaggio italiano fedele all'originale. Questa sarà la prima volta in assoluto che Akira verrà proiettato in Italia in lingua giapponese. Vi ricordiamo che in precedenza è arrivata una versione rimasterizzata per il 30° anniversario di Akira.