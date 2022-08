Akira, Your Name e tanti altri film anime stanno per arrivare su Crunchyroll

La fusione con Funimation e Sony ha regalato a Crunchyroll una libreria senza precedenti. Il catalogo del servizio streaming è tuttavia destinato ad ampliarsi ulteriormente con l’arrivo di una valanga di nuove serie e film anime. Ecco i lungometraggi che debutteranno nei prossimi mesi.

Al Crunchyroll Expo 2022 sono state presentate alcune delle novità anime in arrivo tra ottobre 2022 e gennaio 2023, ma non solo. Durante la conferenza, la piattaforma streaming ha annunciato importanti novità anche per quanto riguarda il catalogo dei lungometraggi animati.

A far più rumore è stato senz’altro l’annuncio di Jujutsu Kaisen 0, il film prequel di Jujutsu Kaisen che debutterà su Crunchyroll dal 21 settembre. Dopo aver conquistato le sale cinematografiche di tutto il mondo, lo Stregone Yuta Okkotsu e sua sorella Rika sono pronti a una nuova, importante sfida.

Le prime pellicole animate arriveranno però già ad agosto, con il debutto di Joseé, la tigre e i pesci, The Stranger by the Shore e Human Lost dal giorno 11. Vi lasciamo alla recensione di Josée, la tigre e i pesci, che ha fatto il suo debutto nei cinema italiani con Anime Factory nel settembre 2021.

Il 18 agosto è tempo per due film che hanno fatto la storia dell’industria nipponica, Akira e Your Name. Vi ricordiamo che l’anime movie di Akira, prodotto nel 1988 sotto la direzione di Katsuhiro Otomo, ha uno sviluppo e un finale diverso da quello dell’omonimo manga. Per quanto riguarda Your Name, il regista Makoto Shinkai è al lavoro sul nuovo film Suzume no Tojimari.

All’elenco degli anime movie in arrivo si aggiungono, dal 25 agosto, anche Wolf Children, The Boy and the Beast e Sing a Bit of Harmony. Infine, debutteranno su Crunchyroll anche The Girl Who Leapt Through Time e Afro Samurai: Resurrection. Di questi ultimo due, però, non è ancora stata rivelata la data di debutto.