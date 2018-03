Akita Shonen annuncia l'uscita del 12° tankobon di Saint Seiya - Next Dimension

Attraverso il sito ufficiale dell’editore nipponicoè stato recentemente annunciato che il 12° volume die il 12° numero diraggiungeranno le librerie di tutto il Giappone il prossimo 8 maggio.

Sempre durante il mese di maggio è invece prevista la ripresa della serializzazione di Saint Seiya - Next Dimension, che proprio lo scorso ottobre era tornato in pausa dopo l'uscita di sette numeri soltanto. Il sensei Masami Kurumada, che recentemente si è dedicato alla miniserie intitolata “Saint Seiya - Episode 0”, ossia un prequel incentrato sulle eroiche gesta di Aiolos di Sagittarius, ha infatti pubblicato in rete una foto che ci permette di dare un primo sguardo ai prossimi capitoli del sequel canonico di Saint Seiya. Ve la proponiamo in calce all'articolo.

Disegnato da Masami Kurumada e serializzato in Giappone sulle pagine di Weekly Shōnen Champion sin dal lontano 2006, Saint Seiya - Next Dimension è in edito in Italia da J-POP, che dal 2010 ad oggi ha pubblicato i primi 10 volumetti dell'opera.

Serializzato su Champion RED e disegnato dal maestro Megumu Okada, Saint Seiya - Episode G: Assassin (anche noto in Italia come I Cavalieri dello zodiaco - Episode G: Assassin), si compone finora di 11 tankobon, di cui sei sono stati pubblicati anche nel nostro paese da Planet Manga, che tuttavia ha scelto di proporli nella consueta edizione "dimezzata" (ossia due albi per ogni takobon).