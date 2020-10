Akudama Drive: arriva in Italia l'anime dal creatore di Danganronpa

Anime Factory ha annunciato l'acquisizione dei diritti di Akudama Drive, la nuova serie di Studio Pierrot e Too Kyo Games. Di cosa parlerà questo nuovo anime distopico dove la criminalità dilaga senza controllo?

In un comunicato stampa del 5 ottobre 2020, Anime Factory, l'etichetta di proprietà di Koch Media che raccoglie il catalogo dell'animazione della società, ha inoltre siglato un accordo con la società italiana Dynit: la serie verrà trasmessa in simulcast sulla piattaforma streaming VVVVID.it ogni giovedì alle 20:00, partendo dall'8 ottobre.

Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia ha dichiarato: "Sono estremamente orgoglioso di questa acquisizione. Akudama Drive è un anime dispotico con grande adrenalina e qualità, che tratteremo, cos' come facciamo con tutti i titoli che fanno parte della nostra line-up, con estrema cura sia per quanto riguarda il doppiaggio in italiano che per l'edizione fisica, in linea con la qualità che contraddistingue le edizioni di Anime Factory". Ha aggiunto: "Per la prima volta abbiamo unito le forze con Dying in modo da portare questo attesissimo anime su VVVVID in simulcast in Italia e ringrazio entrambe le società per questa fruttuosa collaborazione".

Akudama Drive racconta della guerra senza fine tra le regioni del "Kanto" e del "Kansei". Questa battaglia però deve avere un vincitore, e al termine di questa sanguinosa guerra il Kansei diventa uno stato vassallo del Kanto. Tuttavia, la situazione diventa sempre più insostenibile: la polizia e il governo non riescono a tenere sotto controllo la criminalità che dilaga sempre di più. Questi criminali sono chiamati Akudama.

Akudama Drive nasce dal soggetto originale di Kazutaka Kodaka (autore del videogame Danganronpa), la serie è diretta da Tomohiro Taguchi (regista di Persona 4 The Golden e Digimon Last Evolution), la colonna sonora è composta da Shigekazu Aida, invece Cindy H. Yamauchi ha curato l'adattamento del character design creato da Rui Komatsuzaki.