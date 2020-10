Akudama Drive: il primo episodio dell'attesissimo anime sci-fi è ora disponibile su VVVVID

Akudama Drive, l'anime originale realizzato dai talentuosi ragazzi di Studio Pierrot (Black Clover, Tokyo Ghoul), ha debuttato pochi istanti fa su VVVVID con il primo dei dodici episodi che comporranno la prima stagione. La premiere, caotica e adrenalinica al punto giusto, è stata definita da molti come una delle migliori della stagione autunnale.

La storia di Akudama Drive si svolge in una sorta di linea temporale alternativa alla nostra, dove la guerra tra Kansai e Kanto (due delle otto regioni del Giappone) ha spezzato in due l'isola. Kanto, dopo aver vinto la guerra, rende Kansai uno stato vassallo, ma non riesce più a controllare il disordine e la criminalità. Il caos porta alcuni criminali, detti "Akudama", a riversarsi nelle strade, dove agiscono in maniera indisturbata.

Akudama Drive andrà in onda tutti i giovedì alle ore 20:00, in contemporanea con Higurashi: When They Cry. Lo studio di animazione ha confermato più volte di riporre molta fiducia nel progetto, dunque non è assolutamente impossibile un rinnovo per una seconda stagione, sempre che i numeri lo permettano.

Vi ricordiamo che Akudama Drive è solo uno dei sei anime che compongono il palinsesto autunnale di VVVVID, e che tra gli altri figurano anche il nuovo anime di MAPPA Taiso Samurai e l'apprezzatissimo Ikebukuro West Gate Park.