Akudama Drive premiato come miglior sceneggiatura agli Anime of the Year Awards

L’anime Akudama Drive dello Studio Pierrot e Too Kyo Games ha conquistato la vetta della classifica nel settimo Anime Trending Anime Awards. La serie ha ricevuto 5’345 dei 55’159 voti (circa il 9,69% dei voti).

Akudama Drive ci aveva stregati con un trailer esplosivo, e adesso l’anime ha anche ricevuto il premio come Best Original Screenplay, insieme a Best Sci-Fi e Best Mystery/Psychological Anime. Il director Tomohiro Taguchi (Kino’s Journey - The Beautiful World, Twin Star Exorcist) e Kazutaka Kodaka (Danganrompa) hanno lasciato un videomessaggio per ringraziare i fan che hanno votato, che lasciamo alla fine di questa news!

KONOSUBA - God’s Blessing on This Wonderful World - Legend of Crimson è stato incoronato come anime dell’anno, dopo aver raccolto 7’450 dei 39’630 (il 18,80%). Il director della serie, Takaomi Kanasaki, ha condiviso un’illustrazione per celebrare la vittoria.

La community ha anche votato per il miglior personaggio, colonna sonora, doppiatore e aspetto, dove Akudama Drive ha vinto miglior sceneggiatura! Le migliori colonne sonore sono andate a “Daddy! Daddy! Do! feat. Airi Suzuki” di Masayuki Suzuki da Kaguya-sama: Love is War Season 2 e “Lost in Paradise feat. AKLO” di ALI da Jujutsu Kaisen.

Figure illustri nel campo dell’animazione come Cindy Yamauchi (character designer di Akudama Drive), Masayuki Suzuki (cantante delle ost di Kaguya-sama: Love is War Season 2) , Reiji Miyajima (creatore di Rent-A-Girlfriend), Kenichiro Suehiro (compositore di Re:ZERO -Starting Life in Another World-) e Ryōta Suzuki (doppiatore di Ishigami da Kaguya-sama: Love is War) hanno condiviso pubblicamente dei ringraziamenti.

Secondo voi merita i premi che ha vinto? Fateci sapere nei commenti che ne pensate della serie del creatore di Danganronpa!