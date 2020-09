Akudama Drive: trailer da 10 e lode per l'esplosivo anime sci-fi, svelata la data d'uscita

Pochi minuti fa è stato pubblicato a sorpresa il nuovo trailer di Akudama Drive, l'anime originale creato da Norimitsu Kaiho (Danganronpa) e animato dai ragazzi di Pierrot, stesso studio che ha dato vita a Tokyo Ghoul e Naruto. La preview, visibile qui sopra, mostra alcune scene ad alto tasso di adrenalina e delle animazioni estremamente fluide.

Per il momento sappiamo solo che la storia si svolgerà in una linea temporale alternativa, dove la guerra tra Kansai e Kanto (due delle otto regioni del Giappone) ha spezzato in due l'isola. Kanto ha vinto lo scontro, e il disordine ha portato alcuni criminali, detti "Akudama", a riversarsi nelle strade, dove agiscono in maniera indisturbata.

Il gruppo musicale SPARK!!SOUND!!SHOW!! ha composto l'opening "Steal", che potete sentire nel trailer in questione, mentre il gruppo idol virtuale Urashimasakatasen ha curato l'ending, intitolata "Ready". In calce potete dare un'occhiata alla prima Key visual, in cui sono ritratti i sette protagonisti.

Akudama Drive debutterà il 7 ottobre su Funimation (USA), mentre per il momento tutto tace per quanto riguarda la distribuzione in Italia. Maggiori informazioni verranno rivelate, presumibilmente, prima della fine del mese.

Nel caso in cui foste alla ricerca di altri anime originali invece, vi ricordiamo che su VVVVID è attualmente disponibile la prima stagione di Deca-Dence, ormai prossima alla conclusione.