Akuma Kun: arriva una data d'uscita e un trailer per l'anime di Netflix

Sta per arrivare l'anime originale Netflix Akuma Kun per gli abbonati di tutto il mondo. La serie è tratta dall'omonimo manga di Shigeru Mizuki e mai distribuiti al di fuori del Giappone, per questo motivo sarà una novità assoluta.

L'annuncio del debutto di Akuma Kun è stato annunciato da Netflix stesso lo scorso marzo, ma adesso la data d'uscita è prevista per il 9 novembre sulla piattaforma streaming. L'uscita in questo mese non è affatto casuale visto che si tratta di una serie horror/sovrannaturale.

Netflix ha inoltre pubblicato un poster promozionale in vista della nuova uscita che vede i protagonisti della serie posare per la visual, che è possibile osservare al termine dell'articolo. Ne descrive la trama al di sotto del trailer, che invece è possibile vedere al di sopra della news:

Akuma Kun è la storia di un ragazzo che cerca di creare una società in cui l'umanità riesce a vivere con il proprio vero potenziale e con grande gioia e felicità, con l'aiuto di alcuni improbabili alleati.

La storia del nuovo anime targato Netflix è ambientata oltre tre decenni dopo quella della precedente serie tv uscita negli anni 1989-1990 ma mai pubblicata in Italia.

L'anime fa parte di quattro "grandi progetti" che commemorano i cento anni dalla nascita dell'autore Shigeru Mizuki, scomparso nel 2015 a 93 anni dopo una serie di numerose produzioni personali. Un altro progetto è il lungometraggio Kitarō Tanjō: Gegege no Nazo (Kintarō Birth: The Mystery of Gegege), che sarà proiettato il 17 novembre nelle sale cinematografiche giapponesi.