Akuma-kun: Nuovo poster per l'anime ispirato all'opera di Shigeru Mizuki

Dopo il nuovo anime del regista di Eden of the East, ecco le ultime novità riguardo l'anime intitolato Akuma-kun e ispirato all'opera scritta e disegnata da Shigeru Mizuki nel 1963 e composta da tre volumi.

Per chi non lo conoscesse, Akuma-kun è una storia incentrata sull'omonimo protagonista, un bambino prodigio che appare sulla Terra solo una volta ogni 10 mila anni e che ha intenzione di aiutare gli uomini sfruttando il potere dei demoni. L'opera è rimasta inedita al di fuori del Giappone, nonostante una serie animata andata in onda nel 1989 e numerosi programmi per la televisione ispirati alle vicende di Akuma-kun. Nelle scorse settimane è stata annunciata un nuovo anime incentrato sulla storia di Akuma-kun, su cui è al lavoro Toei Animation e in particolare Junichi Sato alla regia degli episodi insieme a Fumitoshi Oizaki.

In calce alla notizia potete trovare il tweet condiviso dall'account @somoskudasai in cui è presente un primo poster dedicato alla serie animata, inoltre il messaggio rivela che Toshio Furukawa e Yuuko Mita saranno di nuovo tra i doppiatori dell'anime, dopo aver lavorato anche sugli episodi del cartone andato in onda nel 1989.

