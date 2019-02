Al cast di Black Clover si aggiungerà la doppiatrice Junko Minagawa

Con l'episodio 69, Black Clover porta a termine l'arco narrativo dedicato alla foresta delle streghe. Sicuramente la trasposizione animata dell'omonimo manga di Yūki Tabata ha deluso le aspettative dei fan, non solo per aver superato il numero di episodi previsto inizialmente, ma anche per la conclusione di questa saga.

Ora la serie animata può concentrarsi senza sosta sul futuro e una delle novità che sono emerse negli ultimi giorni in merito al prossimo arco narrativo ("Hot Springs Training Camp"), oltre alla presentazione delle nuove sigle, è l'introduzione di un nuovo personaggio, Mereoleona Vermillion. Potete dare uno sguardo al design del personaggio in calce all'articolo.

La notizia è stata pubblicata direttamente sul sito ufficiale di Black Clover, l'episodio 70 vedrà l'arrivo di Mereoleona Vermillion, primogenita della casata dei Vermillion nel regno di Clover e capitano della squadra Crimson Lion. Il personaggio verrà doppiato dall'attrice giapponese Junko Minagawa, nota per aver interpretato Ryoma Echizen in The Prince of Tennis e Cornelia la Britannia in Code Geass: Lelouch of the Rebellion e Sailor Uranus in Sailor Moon Crystal.

Il personaggio di Mereoleona, che ha fatto la sua prima apparizione nel capitolo 105 del manga, ha riscosso un enorme successo tra i fan quindi ci auguriamo che Minagawa riesca a rendere al meglio il carattere irruento e combattivo della donna.

Ricordiamo che l'episodio 70 di Black Clover andrà in onda il 12 febbraio prossimo e sarà visionabile sulla piattaforma streaming di Crunchyroll con i sottotitoli in inglese.