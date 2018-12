Al cast di Kakegurui stagione 2 si aggiunge la doppiatrice Ayahi Takagaki

Ultima ma non ultima, la doppiatrice Ayahi Takagaki ha accettato di prestare la sua voce alla giovane, e alquanto particolare, Sumika Warakubami. La notizia è stata rilasciata poche ore fa sull'account Twitter ufficiale della seconda stagione animata, dal titolo Kakegurui ××.

Il filmato, accattivante e della durata di pochi secondi, propone uno sguardo al particolare character design della studentessa dell'Accademia Privata Hyakkaou. In calce all'articolo potete visionare anche una prima immagine di Sumika Warakubami con tanto di capelli lunghi e arruffati ed una mascherina che le copre il volto.

La seconda stagione dell'anime, tratto dall'omonimo manga scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, sarà presentata in anteprima a gennaio 2019 e diretto da Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Rozen Maiden) e Yuichiro Hayashi presso lo studio di animazione MAPPA.

Ricordiamo che altre attrici, oltre a Ayahi Takagaki (Lizbeth in Sword Art Online: Alicization), sono state scelte per prestare la voce a nuovi personaggi del cast della seconda stagione di Kakegurui: Terano Totobami ( doppiata da Megumi Han), Yumi Totobami (Haruno Inoue), Erimi Mushibami (Ayana Taketatsu), Miyo Inbami (Yumi Uchiyama) e infine Miri Yōbami (Rumi Okubo).

Il manga di Kakegurui, serializzato sulla rivista nipponica Gangan Joker edita da SQUARE ENIX e attualmente composta di 10 volumetti, ha ricevuto un primo adattamento animato uscito nel luglio dello scorso anno in Giappone e una serie live-action. Entrambe sono reperibili sulla piattaforma streaming di Netflix. Qui di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale:

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. Nell’Accademia i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."

Dei 10 volumi manga usciti in Giappone, sette sono stati pubblicati anche nel nostro paese da J-POP Manga (Edizioni BD).