Al salvataggio di Brook nell'anteprima dell'episodio 823 di One Piece!

I fan della serie anime di One Piece si stanno davvero godendo l'arco narrativo di, e ora saranno entusiasti di poter finalmente vedere l'opera animata affrontare uno dei momenti più divertenti e più tesi della saga in corso...

L'episodio 823 di One Piece seguirà Chopper, Carrot, Nami e Jimbe andare al salvataggio di Brook, finito tra le grinfie addormentate di Big Mom, ma il compito si rivelerà immediatamente più duro di quanto potessero immaginare. Chopper e Carrot hanno infatti manipolato il potere di Brulee per viaggiare attraverso la dimensione specchio, ma durante il salvataggio inciampano nello specchio nella camera da letto di Big Mom.

Come mostrato nell'ultimo episodio, Big Mom tiene stretto Brook da quando lo ha sconfitto in battaglia e l'ha aggiunto alla sua collezione. Chopper pensa che saranno in grado di liberare Brook dalle grinfie dell'imperatrice mentre questa dorme, ma si accorgerà presto che non è così facile. Prometeo e Zeus sono infatti completamente consapevoli della loro presenza e colpiscono ferocemente tutto ciò che si muove nella sua stanza.

Come potete vedere dalla preview in apertura della news, il quartetto escogiterà un modo per far uscire Brook dalla terribile situazione, sostituendo il mucchio d'ossa con un manichino. Ma farlo non sarà semplice, e per salvare Brook, Chopper e il resto del gruppo avranno bisogno di tutta la loro intelligenza per sopravvivere.

One Piece 823 andrà in onda il prossimo 28 Gennaio su Fuji TV.