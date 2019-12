Albedo di Overlord prende vita in un provocante cosplay a tema natalizio

L'industria di anime e manga ha visto un importante proliferare di nuove opere nel corso di questi anni, ma al contempo non sono mancati innumerevoli adattamenti animati per light novel di ogni forma e dimensione, con il risultato scontato che molte di queste serie sono state messe in ombra da altre opere più rilevanti.

Tra i fortunati che sono riusciti a brillare di luce propria, figura anche Overlord, opera che ha saputo conquistare il pubblico per un'idea di base assai intrigante - ovvero avere un protagonista "malvagio" e incredibilmente potente - e per un cast di personaggi indimenticabili, un susseguirsi di volti che si sono rivelati capaci di guadagnarsi le grazie del pubblico, il quale non ha mai perso occasione per omaggiarli.

Ebbene, questa volta ad essersi guadagnata le luci della ribalta troviamo l'utente Instagram @hana.cos, cosplayer assai conosciuta che ha deciso di mettere in mostra il suo provocante cosplay a tema natalizio dedicato proprio ad Albedo, uno dei personaggi più apprezzati in Overlord. Come visionabile dalle immagini disponibili a fondo news, la ragazza ha fuso sapientemente quello che è l'oramai classico vestito rosso natalizio con le peculiarità di Albedo, ovvero ali, corna e capelli, un lavoro che ha portato alla concretizzazione di un lavoro che il web ha assai apprezzato.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che tempo addietro era stato reso noto che Overlord avrà una quarta stagione animata, ma a parte questo non sono state rivelate ulteriori informazioni. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della seconda stagione di Overlord.