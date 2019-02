Alcune immagini inedite di Fairy Tail ci mostrano i prossimi nemici della gilda

Sono finalmente disponibili in rete i primi screenshot inediti e tratti dalla puntata 295 di Fairy Tail, che appunto esordirà sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll il prossimo 10 febbraio.

Consultabili in calce all’articolo, le nuove immagini tratte dalla puntata intitolata “Attraverso quattro secoli” ci mostrano innanzitutto uno Zeref malconcio ma ancora spavaldo. Come saprete se avete già visionato l’episodio 294 di Fairy Tail, lo Stregone Oscuro, nonché assoluto sovrano dell’Impero di Alvarez, sta affrontando suo fratello minore, Natsu Dragneel, che nel mezzo della guerra l’ha sfidato a duello.



Gli altri screenshot, invece, ci mostrano i prossimi membri del gruppo noto “Spriggan 12” che potremo finalmente ammirare in azione. Fra questi trovano posto il bizzarro e potentissimo God Serena, l’inquietante assassino Jacob Lessio e l’affascinante Dimaria Yesta, apparentemente soprannominata “La Valchiria”. Quale sarà il loro vero potere? E soprattutto, come si concluderà lo scontro fra Zeref e Natsu?

In attesa di scoprire le risposte alle nostre domande, vi ricordiamo che la terza e ultima trasposizione animata di Fairy Tail è disponibile in Italia sulla piattaforma streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una nuova puntata con doppiaggio in lingua originale e sottotitoli in italiano. Scritto e disegnato da Hiro Mashima, il manga originale di Fairy Tail è invece edito nel nostro paese da Edizioni Star Comics, che a breve ci proporrà il secondo artbook dell’opera.