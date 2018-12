Alcune informazioni davvero importanti su Samurai 8: Hachimaruden, il manga di Kishimoto

L'annuncio di Samurai 8: Hachimaruden ha scosso tutto il fandom di Naruto: il merito è chiaramente del nome dietro il nuovo manga di Weekly Shonen Jump, ovvero Masashi Kishimoto. Abbiamo appreso, in queste ore, nuove informazioni sull'opera: dettagli davvero importanti, utili a comprenderne la trama.

Grazie all'insider Boruto Explorer, infatti, abbiamo potuto apprendere diverse "chicche" legate al nuovo universo che il senseo, autore di Naruto, ha in serbo per i lettori di Weekly Shonen Jump a partire dalla prossima primavera. Ciò è possibile grazie alla traduzione delle scritte che appaiono in sequenza durante il trailer di annuncio di Samurai 8.

Innanzitutto bisogna partire da una frase: se si vuole diventare Samurai, bisogna essere rassegnati a morire. Il trailer, poi, fa riferimento a "7 chiavi" legate a "uno spirito samurai". Abbiamo poi la consapevolezza che i samurai, perlomeno quelli comparsi nel video di annuncio, non sono umani: lo si capisce anche dalle immagini, giacché abbiamo visto che alcuni personaggi hanno innesti corporei in tutto e per tutto robotici.

A quanto pare i guerrieri mostrati nel trailer vengono definiti "esseri speciali" e il termine "chiavi" si riferisce proprio a loro. Segue una scritta, poi, che recita: hai la forza dentro di te? Passando oltre, è doveroso fare alcuni chiarimenti di traduzione.

L'affermazione riferita al fatto che i samurai non sono umani e sono esseri speciali chiamati chiavi è un'interpretazione dovuta al fatto che, in lingua giapponese, il plurale non è mai troppo chiaro, ma si tratta evidentemente di un periodo descrittivo generico. La traduzione più corretta, infatti, dovrebbe essere: "Un samurai non è umano, è un essere speciale chiamato chiave".

Tale frase, però, è piuttosto da intendersi in senso generale piuttosto che riferita a un singolo personaggio. Lo capiamo da due elementi: la moltitudine di personaggi che compaiono nel trailer (ne contiamo proprio otto) e il fatto che le "7 chiavi" sono invece pronunciate al plurale.

Cosa ne pensate? Anche a voi Samurai 8: Hachimaruden suscita tanta curiosità?