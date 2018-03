Alcune parole di Katakuri potrebbero aver confermato il destino di Rufy in One Piece!

One Piece ha finalmente raggiunto il culmine dinel manga e, soprattutto, la battaglia traè giunta a conclusione. Ma mentre il finale del combattimento ha sorpreso i fan, qualcos'altro detto da Katakuri ha attirato molte attenzioni.

In realtà, le parole dette da Katakuri al termine dello scontro, potrebbero aver accennato alla fine della serie, e al fatto che Rufy potrebbe davvero realizzare il suo sogno di diventare il Re dei Pirati. Quando i due combattenti si infliggono rispettivamente i loro colpi finali, il vincitore vine rivelato alla fine della battaglia. A prima vista sembra che Katakuri abbia vinto il combattimento, dal momento che si alza per primo e il pugno di Rufy sembra non raggiungerlo, ma presto cade, e Cappello di Paglia si rivela il vero vincitore.

Ma quando Rufy si alza dal grande cratere venutosi a creare a causa dell'attacco con cui Katakuri lo ha colpito, quest'ultimo chiede: "Un giorno verrai a sconfiggere Big Mom?". Rufy risponde con "Puoi scommeterci! Sarò il Re dei Pirati!", e la strana risposta di Katakuri è "Immagino che tu possa davvero vedere il futuro" e cade.

Il principale potere di Katakuri in One Piece è la sua Ambizione della Percezione, che gli consente di vedere alcuni secondi nel futuro. Quindi, indipendentemente dal fatto che si tratti di una previsione o di un segno di rispetto per la vittoria di Rufy, questa è certamente una dichiarazione straordinaria di un guerriero davvero potente.