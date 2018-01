Alcuni fan di Bleach hanno animato il rilascio del Bankai del capitano Kenpachi Zaraki!

Dal momento che l’ultimo arco narrativo di Bleach non è mai stato trasposto in animazione, i fan della serie televisiva non hanno ancora potuto assistere al rilascio dello spettacolare Bankai di, il capitano della 11ª compagnia del Gotei 13.

Come avvenuto di recente anche per uno dei combattimenti più ardui e toccanti del capitano Kuchiki, un gruppo di utenti ha pubblicato su YouTube un video fan-made che ci permette di ammirare il devastante power-up di Kenpachi. Certo, la qualità delle animazioni sarà anche piuttosto bassa, ma il video, che ha già ottenuto più di un milione di visualizzazioni, ci fornisce un assaggio di quello che lo studio Pierrot avrebbe potuto proporci dopo aver ripreso in mano la produzione di Bleach.



Dal momento che la clip è sottotitolato in francese, il filmato potrebbe apparire poco chiaro a chiunque non abbia letto i volumi relativi alla cosiddetta “Guerra dei Mille Anni”. Qualora si ritroviate in questa condizione, vi basti sapere che Kenpachi e Yachiru, nel corso del suddetto arco narrativo, hanno dovuto affrontare il temibile Gerard Valkyrie, che però li ha letteralmente schiacciati con una forza a dir poco soverchiante. Avendo Zaraki perso il combattimento iniziale, Yachiru è dunque intervenuta per scatenare il Bankai del suo capitano, permettendogli di riprendere lo scontro col Quincy e sconfiggerlo con l'aiuto di Byakuya e Toushiro.

E voi, vorreste che lo studio Pierrot annunciasse la trasposizione animata dell'ultimo arco narrativo di Bleach?