Alcuni fan di Dragon Ball Super: Broly non sono contenti della condotta di Gogeta

Ormai non è più un mistero che la battaglia finale di Dragon Ball Super: Broly sia destinata a consumarsi tra il Super Saiyan Leggendario e Gogeta, la potente Fusione scaturita dalla danza Metamor tra Goku e Vegeta. Eppure alcuni fan, dopo aver visionato la pellicola, non riescono ad accettare alcuni comportamenti del guerriero.

Prima di proseguire, chiaramente, vi ricordiamo che - a prescindere dalle informazioni già note sul finale di Dragon Ball Super: Broly - incontrerete qualche piccolo spoiler sullo scontro finale da qui in avanti.

In sostanza, diversi appassionati non hanno digerito il fatto che Gogeta appaia come un guerriero davvero spietato, pronto a tutto pur di vincere il duello con Broly. Molti sostengono che la Fusione, nell'approcciare lo scontro con il Super Saiyan Leggendario, si accanisca eccessivamente contro un personaggio che di fatto non è propriamente un villain, quanto piuttosto una vittima degli eventi la cui furia primordiale e incontrollabile è stata alimentata da un gesto scellerato di Freezer.

Bisogna pur sempre ricordare, tuttavia, che la potenza brutale del figlio di Paragas avrebbe sicuramente messo a repentaglio il destino della Terra, senza contare che un livello combattivo come quello di Broly - in costante crescita di pari passo con la sua furia - andava contrastato con tecniche dall'elevata portata distruttiva.

In ogni caso tutto sarà più chiaro, anche per noi fan italiani, nel momento in cui vedremo il film al cinema, il prossimo 28 febbraio.