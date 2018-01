Alcuni fan hanno animato il più atteso duello dell'attuale arco narrativo di ONE PIECE!

Mentre la manga disi avvicina ormai alla conclusione dell’arco narrativo di, l’anime tratto dal fumetto di Eiichiro Oda è invece giunto alle porte di un drammatico matrimonio. Stanchi di aspettare, alcuni fan hanno animato personalmente uno dei prossimi scontri...

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato pubblicato sul canale YouTube ‘Gag Gagovich’ ha dato vita all’accesissimo combattimento fra Monkey D. Luffy e l’imponente Charlotte Katakuri, il secondo figlio di Big Mom, nonché Ministro della Farina di Tottoland su cui pende la vertiginosa taglia di 1.057.000.000 Berry. Lo scontro fra i due pirati comincerà solo dopo la cerimonia, pertanto i lettori di ONE PIECE non vedono l’ora di poter ammirare il primo round fra i due contendenti.



Realizzato attraverso FlipaClip, il video pubblicato sul canale Gag Gagovich potrà anche sembrarvi eccessivamente grezzo, ma quantomeno ha catturato con scioccante chiarezza l’intensità dei due combattenti. La clip inizia con un faccia a faccia fra i due pirati, seguito da un rapido scambio di colpi che vede Luffy in grave svantaggio; dotato di una spiccata Ambizione della Percezione e dei poteri derivanti dal frutto Mochi Mochi, l’avversario non è solo in grado di evitare i suoi attacchi, ma addirittura è in grado di replicarli: incluso il micidiale Elephant Gun tentato negli ultimi secondi della clip.



Inizialmente uno scontro a senso unico, il duello fra Luffy e Katakuri ha preso una piega inaspettata quando il ragazzo di gomma ha “ammirato” il vero aspetto dell’avversario, urtando gravemente la sua concentrazione. Proprio quella situazione ha fatto sì che Katakuri perdesse la propria compostezza e, almeno per qualche minuto, la capacità di prevedere i colpi di Capello di Paglia. Dal momento che il giovane pirata sta sfruttando questo scontro per affinare la propria Ambizione della Percezione, il risultato della sfida appare sempre più incerto e i prossimi capitoli del manga saranno determinanti per il futuro dei Mugiwara.