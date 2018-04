Alcuni fan hanno modificato l'aspetto di Sarada in Boruto per renderla più simile a Sakura

Con Boruto abbiamo imparato a conoscere la nuova generazione di ninja, tra star a pieno titolo e comprimari, e uno dei personaggi più popolari della serie è senza dubbio Sarada Uchiha. La figlia di Sasuke e Sakura è passata dall'essere un topo di biblioteca a una giovane genin ambiziosa, ed è l'esatta antitesi dello spericolato figlio di Naruto.

Tuttavia, mentre i fan hanno imparato ad apprezzare la combinazione tra le abilità fisiche di Sakura e i poteri Sharingan di Sasuke, c'è stata una consistente discussione e/o critica riguardo Sarada, e cioè come gli animatori di Boruto hanno scelto di rappresentarla. Il personaggio assomiglia troppo a Sasuke e troppo poco a Sakura. Come misura correttiva, alcuni fan hanno prodotto fan art che conferiscono a Sarada un makeover più simile alla madre e, come potete vedere in calce alla notizia, una di queste fan art è davvero perfetta.

Certo, questa versione di Sarada ha più l'aspetto di un capo cheerleader che di una studentessa modello, e ci si chiede se non ci siano state accese discussioni interne su questo argomento durante il processo di creazione; la Sarada che conosciamo nella serie funziona come sfidante intellettuale di Boruto, poiché il giovane protagonista rispetta sia la sua bravura come studente che come ninja. Dato il lignaggio e l'ambizione di Sarada, non sarebbe poi così sorprendente se finisse per diventare uno degli shinobi più potenti e astuti che siano mai esistiti. Questo tipo di crescita la metterebbe in una posizione perfetta di valori condivisi con Boruto, che desidera anche lui diventare uno shinobi abbastanza potente da superare il proprio padre.

La loro eventuale relazione come due delle figure più potenti del Villaggio della Foglia avrebbe quindi molto senso, e sarebbe la personificazione del termine "Coppia di Potere". Nell'era moderna degli eroi femminili, un'altra ingenua bellezza non è qualcosa di cui abbiamo bisogno; la Sarada che abbiamo è (secondo noi) perfetta così com'è, dato che il suo atteggiamento incrollabile e le mostruose esibizioni di potere nei momenti chiave hanno convinto molteplici volte, a prescindere dall'aspetto.

Sarada è uno dei veri punti forti di Boruto, e come tale non va snaturata.