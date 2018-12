Alcuni fan hanno rielaborato il poster di Capitan Marvel a tema Dragon Ball Z

Tutti, quando abbiamo ammirato il nuovo trailer del film di Captain Marvel, abbiamo pensato che la Carol Danvers di Brie Larson assuma le sembianze di un Super Saiyan. La cosa è sfuggita di mano, poiché alcuni fan hanno realizzato una simpatica fan art a tema Dragon Ball Z partendo dal poster della pellicola.

Durante il trailer del nuovo film dei Marvel Studios, infatti, abbiamo visto la supereroina interpretata da Brie Larson mettersi in posa mentre viene avvolta da un concentrato di energia dorato, che fa assumere ai suoi capelli una forma rialzata.

Tale scena, ovviamente, ha ricordato a tutti i fan di Dragon Ball Z le sembianze di un Super Saiyan e, per questo, alcuni fan si sono sbizzarriti. Riprendendo uno dei più recenti poster di Captain Marvel, dunque, è stato realizzato un fotomontaggio che aggiunge qualche scarica elettrica intorno al corpo dell'eroina e le iridi verdi nei suoi occhi, mentre dietro la figura di Larson è stato aggiunto il pianeta Namecc con la navicella di Freezer e il drago Shenron.

Come se non bastasse, in basso sono stati montati sia il tiranno galattico che il povero Crilin, rappresentato nella celebre scena in cui Freezer gli tolse la vita proprio sul pianeta dei namecciani, in Dragon Ball Z. Un omaggio parodistico, insomma, alla memorabile prima trasformazione di Son Goku in Super Saiyan.

Cosa ne pensate? Era questione di tempo, prima o poi, poiché i poteri di Captain Marvel sembrano davvero quelli di un leggendario guerriero saiyan.