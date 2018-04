Alcuni spoiler del capitolo 901 di ONE PIECE potrebbero lasciare l'amaro in bocca ai fan

In ONE PIECE è passato un po' di tempo da quando i fan hanno visto Monkey D. Rufy apportare modifiche al suo equipaggio. Dopo tutti questi anni, il capitano è diventato piuttosto attaccato ai suoi attuali compagni, ma questo non significa che Rufy sia a posto con la ciurma così com'è ora.

Dopotutto, i fan attendono ormai da tempo che Jinbe si unisca ai Mugiwara. Alcuni spoiler relativi al nuovo capitolo di questa settimana di ONE PIECE potrebbero tuttavia lasciare l'amaro in bocca a coloro che speravano che Eiichiro Oda avrebbe utilizzato il momento cruciale post capitolo 900 per introdurre ufficialmente Jinbe nella ciurma. Sembra infatti che accadrà esattamente il contrario.

Secondo gli spoiler, il capitolo 901 vedrà Jinbe accettare il suo posto sotto il comando di Rufy, ma non si unirà all'equipaggio. Dopo che la Thousand Sunny è riuscita a evitare un grosso attacco da parte dell'equipaggio di Big Mom, Jinbe decide di rimanere con i Sun Pirates per assicurarsi che la ciurma di Cappello di Paglia possa fuggire da Cacao Island in sicurezza. L'onorevole pirata non è disposto a sacrificare la vita dei suoi compagni, e decide che l'opzione migliore per proteggere tutti è quella di rimanere indietro.

Naturalmente, i Mugiwara non amano la decisione, ma Rufy non ha intenzione di dissuadere Jinbe dalla sua scelta. Invece, gli spoiler descrivono una reazione sorprendente da parte del nostro eroe. Rufy dice a Jinbe che ora è il capitano degli uomini pesce e che l'equipaggio di Cappello di Paglia navigherà verso Wano. Rufy dice a Jinbe di incontrarsi con l'equipaggio lì e che non gli è permesso morire per mano di Big Mom.

Sembra dunque che Jinbe sarà un capitano della flotta di Cappello di Paglia, ma non un membro dell'equipaggio. Il capitolo 901 di ONE PIECE uscirà quest'oggi.