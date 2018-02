Alcuni spoiler rivelano le intenzioni dei nuovi villain del manga di My Hero Academia

My Hero Academia sa come creare alcuni grandi eroi, e lo fa altrettanto bene con i suoi cattivi. I villain comesono davvero terrificanti, e ce ne sono altri come lui. Dopo tutto,è appena entrato da poco in un nuovo arco, e recenti spoiler hanno gettato nuova luce sui suoi villain.

Su Reddit, sono stati pubblicati una serie di nuovi spoiler per My Hero Academia. Alcuni riepiloghi del prossimo capitolo del manga sono stati condivisi da fonti controllate, e la fascetta pubblicitaria condivisa da Yonkou Productions è incentrata sui nuovi villain del manga. Secondo gli spoiler, Gentle e La Brava sono alla disperata ricerca della fama su Internet come pensavano i fan. Ad un certo punto, i due sono visti analizzare video online di eroi e criminali famosi. Si vede Gentle osservare clip di All Might e persino All For One.

La Brava condivide il più recente hold-up della coppia mentre Gentle fa la sua ricerca, e viene rivelato che il leader vuole diventare il "ladro gentiluomo" dei tempi moderni. Gentle ha grandi sogni per la sua carriera, ma ha avuto scarso successo nel trovare follower. La sua carriera come Youtuber ha subito un duro flop e Gentle si è arrabbiata per il fatto che Stain avesse ricevuto più attenzione da parte del pubblico nonostante non avesse un canale video. Il nuovo villain afferma che potrebbe essere altrettanto violento per ottenere quel tipo di attenzione, ma questo va contro i suoi valori.

Invece, Gentle dovrà solo fare grandi rapine per farsi notare, e ha in programma di farlo infiltrandosi nel festival culturale di UA Academy che sta arrivando in My Hero Academia.