Alessandro Campaiola, la voce di Eren e Flash ospite sul nostro canale Twitch: non mancate

Inutile dire che un anime come L'Attacco dei Giganti, arrivato alla sua ultima stagione, sta facendo parlare di sé in lungo e in largo. C'è poco da fare, Hajime Isayama ha creato una storia capace di attirare l'attenzione di lettori e spettatori di tutto il mondo.

Oltre gli episodi sottotitolati in italiano, disponibili su VVVVID e Amazon Prime Video, in Italia possiamo vantare anche L'Attacco dei Giganti 4 doppiato dopo poche settimane dalla messa in onda. Uno dei doppiatori che stanno dando il massimo per questo prodotto è Alessandro Campaiola, storica voce del protagonista Eren Jaeger. Dopo aver concesso un'intervista a Everyeye in occasione della produzione della terza stagione, Alessandro Campaiola sarà presente sul canale Twitch di Everyeye mercoledì 3 febbraio 2021.

Tra le 21:00 e le 22:00, in compagnia dei nostri Gabriele Laurino e Francesco Fossetti, Campaiola ci parlerà de L'Attacco dei Giganti 4 e del suo ruolo come Eren Jaeger, ma esploreremo anche tutti i suoi ruoli tra anime, cinema e serie TV, partendo da quello di Grant Gustin, alias Flash, quello di Saitama in One-Punch Man, e tanti altri ancora. Scriveteci nei commenti tutte le domande e le curiosità che avete sul suo lavoro. Riscopriamo intanto i ruoli più importanti di Alessandro Campaiola nel mondo degli anime.