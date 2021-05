ALI: la band di Jujutsu Kaisen e Beastars smette di fare musica? Annunciato lo stop

Lo scorso aprile, il batterista della band musicale giapponese ALI era stato arrestato con l'accusa di truffa, e nel corso della giornata odierna il gruppo ha deciso di entrare in hiatus a tempo indeterminato. L'annuncio è arrivato poche ore fa con un comunicato stampa condiviso sul sito ufficiale della band.

ALI, acronimo di Alien Liberty International, è una band giapponese divenuta molto popolare nel corso degli ultimi due anni, compositrice di diverse sigle anime. Il successo del gruppo è dovuto alla splendida opening di Beastars, ma negli ultimi mesi la band aveva iniziato a decollare per davvero grazie alla straordinaria accoglienza ricevuta dalla sigla di chiusura di Jujutsu Kaisen, Lost in Paradise.

Lo scorso 3 marzo, il batterista del gruppo Kadio Shirai si è finto un rappresentante governativo e ha convinto un'anziana giapponese a depositare una cifra pari a circa 2,31 milioni di yen (€17.000 circa) sul suo conto bancario, promettendole un rimborso per delle spese mediche. Un mese dopo la polizia è riuscita a risalire al nome del musicista, che nei prossimi mesi dovrà presentarsi un tribunale e rispondere ad una grave accusa di truffa.

La band ha deciso di annullare il prossimo tour, e Square Enix ha preso provvedimenti sostituendo l'opening di The World Ends With You, ultima creazione del gruppo. Alcuni brani, tra cui il sopracitato Lost in Paradise, sono stati rimossi da Spotify, Amazon Music ed Apple Music. È stato confermato che anche nel caso in cui il gruppo decidesse di tornare in scena, il batterista Kadio Shirai non farà più parte del collettivo.