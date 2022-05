Le Ali di Honneamise, la prima produzione di studio Gainax torna in Giappone in 4K

Probabilmente non molti in Italia hanno sentito parlare del film Le Ali di Honneamise, prima storica produzione dello studio Gainax. Distribuito in Giappone nel 1987, la pellicola narra la storia di Shiro, aspirante astronauta coinvolto in un progetto fallimentare che, con l'avvento della guerra, assume improvvisamente grande importanza.

Le Ali di Honneamise fu prodotto con tecniche molto costose, che però non vennero premiate al botteghino. Gli incassi del lungometraggio furono infatti molto deludenti, nonostante il cast fosse pieno zeppo di personalità che poi emersero con prepotenza nel mondo dell'animazione giapponese. Alla produzione partecipò anche Hideaki Anno, che allo studio Gainax diresse successivamente Neon Genesis Evangelion, serie cult degli anni '90.

In Italia il film non ebbe maggior fortuna, tanto che ancora oggi l'unica edizione esistente è quella in formato VHS datata 1995 con tanto di doppiaggio in italiano, edita da Manga Video e distribuita dalla Polygram Video. La versione fisica di Le Ali di Honneamise rimane quindi un oggetto per collezionisti ed appassionati dello studio Gainax, e non sembra che all'orizzonte ci sia un'imminente annuncio riguardante una nuova edizione del lungometraggio.

In Giappone hanno probabilmente rivalutato il film, visto che è stata annunciata la versione 4K di Le Ali di Honneamise attraverso un trailer su YouTube. il lungometraggio esordirà in un primo momento nei cinema giapponesi il 28 ottobre 2022, per poi arrivare in una nuova edizione Blu-Ray il 4 novembre. Con il formato home video saranno inclusi moltissimi extra e un volume di oltre 430 pagine con lo storyboard del film.

