Le ali vermiglie di Hawks di My Hero Academia si spiegano in questo cosplay di genere

My Hero Academia ne ha fatto di strada in questi ultimi anni. Fin dalla sua uscita cartacea, i fan più attenti avevano capito che sarebbe stata una serie interessante e da tenere d'occhio. E mentre gli appassionati crescevano intorno all'opera di Kōhei Horikoshi, a consacrarla definitivamente ci ha pensato l'uscita delle serie animata.

E se già il fandom prima di allora era molto attivo, adesso le cose sono decisamente su un altro livello. My Hero Academia è ormai sulla bocca di tutti. Specialmente in questo periodo in cui la quarta stagione è in corso, e soprattutto dopo l'uscita dell'episodio tredici che ha fatto letteralmente uscire di testa i fan di tutto il mondo, esaltati fino all'inverosimile.

Come dicevamo i fan di My Hero Academia sono sempre più attivi e basta vedere la rete per accorgersene. Tra foto e storie delle puntate, dei volumi o dei gadget, ci sono in circolazione moltissime fan art e cosplay davvero accattivanti. E proprio di un costume che vogliamo parlarvi oggi. Nello specifico uno di genere, in cui uno dei Pro Hero più forti del manga, l'alato Hawks, viene interpretato da una donna che ha realizzato il suo cosplay per l'Anime Los Angeles.

Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, il costume è davvero ben fatto. Le ali sulla schiena lasciano a bocca aperta come anche il sistema che le permette di spiegarsi in tutta la loro ampiezza. Oltre alle ali e al piumaggio rosso, ciò che più richiama il personaggio sono sicuramente gli occhiali e anche il giubbotto con il collo alto e la pelliccia dentro.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay oppure no? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.