Alice in Borderland: annunciati i protagonisti del live-action Netflix

Alice in Borderland è uno dei nuovi prodotti che andranno ad aggiungersi al catalogo del colosso dello streaming Netflix. La serie live-action sarà l'adattamento del manga di Haro Aso, dal titolo originale Imawa no Kuni no Alice ed è prevista per il 2020. Intanto, sono stati confermati i primi attori che entrano a fare parte del cast.

Nel ruolo di protagonisti sono stati scelti Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya, come rivelato da Anime News Network. I due hanno già diverse esperienze alle spalle, soprattutto per quanto riguarda gli adattamenti di manga. Kento, infatti, ha partecipato a JoJo's Bizarre Adventure e Kingdom. Tao, invece, ha recitato nel live-action di Rurouni Kenshin (Kenshin samurai vagabondo). I due hanno anche condiviso il set di Orange.



A dirigere gli episodi sarà Shinsuke Sato, conosciuto per adattamenti come Death Note: Light Up the New World (2015), Bleach (2018) e Kingdom (2019). Il regista non è un volto nuovo negli uffici Netflix, dato che ha già collaborato più volte con loro.



In attesa di maggiori informazioni sul numero di episodi e sul taglio che si deciderà di dare alla serie, vi rimandiamo ai nostri consigli su 3 serie tv da vedere su Netflix ad Agosto e le uscite anime del mese, sempre sulla piattaforma di streaming.