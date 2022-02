Alice in Borderland: l'edizione definitiva del manga di Aso arriva in Italia, ecco quando

Al momento del suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix la serie thriller distonica Alice in Borderland ha generato molte discussioni, dividendo il pubblico e la critica a metà. Questo ha portato alla crescita di popolarità dell’opera, basata sul manga di Haro Aso, che presto tornerà in Italia in una nuova, prestigiosa, edizione.

J-Pop, la casa editrice che ha già portato l’intera serie, composta da 18 volumi, nel nostro paese, ha infatti annunciato l’arrivo dell’edizione definitiva della storia di Ryohei Arisu. A partire dal 2 marzo 2022 sarà disponibile sia nelle fumetterie, che sugli store online, il primo volume di questa riedizione, di 348 pagine, con sovraccoperta e venduto al prezzo di 12 euro, di cui trovate un'immagine in calce.

In totale ci saranno 10 volumi, 9 che racchiudono l’intera serie originale, mentre l’ultimo conterrà il racconto sequel, inedito in Italia, dal titolo Alice in Borderland Retry, incentrato sempre su Arisu, ormai diventato adulto e che sfortunatamente si ritrova coinvolto nel mortale teatro dei giochi che anni prima ha messo a dura prova sia lui che i suoi amici Karube e Chota. Infine l’editore ha confermato che la pubblicazione dei volumi sarà bimestrale.

